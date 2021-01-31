الأنبا بفنوتيوس يستأنف عظته الأسبوعية بمطرانية سمالوط

ترأس الأنبا بفنوتيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم مقر المطرانية.واستأنف نيافته عظته الأسبوعية عبر تقنية البث المباشر، بحضور أعداد محدودة من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرروس كورونا المستجد.