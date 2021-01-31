تعرف على قصه مسلسل «النمر» لـ محمد عادل إمام

يصور الفنان محمد عادل إمام أحداث مسلسله الجديد "النمر"، بداخل لوكيشن جديد تم بناءه خصيصا لأحداث عمله الرمضاني الجديد في مدينة الإنتاج الإعلامي.وعلمت "الدستور"، أن محمد عادل إمام يقوم بدور حرامي يعمل في الصاغة مع بيومي فؤاد ومحمد رياض والذي يقوم بسرقتهم في الأخير.وانطلق العمل في التصوير بكاميرا شيرين عادل منذ حوالي عشرة أيام وصورت أحداث كبيرة من لوكيشن الصاغة الأساسي للعمل.