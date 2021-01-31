قوى الجبهة الثورية بالسودان تحذر من تشكيل حكومة محاصصة

حذرت فصائل من قوى الجبهة الثورية بالسودان، اليوم الأحد، من تشكيل حكومة جديدة تقوم على المحاصصة لا يعكس مشاركة كل أبناء الوطن.وقال القيادي بالجبهة الثورية رئيس مسار الوسط التوم هجو، إن الحكومة الانتقالية اقتربت من إعلان حكومة جديدة، وأن الجبهة الثورية تدق ناقوس الخطر، مطالبا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعدم حصر مشاوراته في فئة واحدة وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأكد أحمد الجاكومي أن الفشل يلازم الحكومة الانتقالية في ترجمة أحلام ثورة ديسمبر خاصة وأن المشكلة الأساسية كانت تتمثل في أزمة المعيشة، وأن الفرصة أمامهم لإعادة إنتاج الثورة السودانية.وكشف الجاكومي القيادي بالجبهة الثورية عن أنهم بفصائلهم الثلاثة عشر لم تتفق على رؤية موحدة حول التشكيل الحكومي المرتقب الذي ستتم مناقشته في مجلس الشركاء قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على قسمة الثروة لمساري الوسط الشمالي.