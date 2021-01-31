تستعرض "الدستور" تقرير بالتفاصيل عن خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، ويبحث المواطنين من ذوي الإعاقة عن كيفية حجز الكشف الطبى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الجديد المختص بذوي الإعاقة، ومن خلال تلك القانون يستطيع كافة أشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على كافة حقوقهم، ووفر القانون حصول أشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة التى من خلالها يحصلون على كافة الحقوق والإمتيازات التى وفرها القانون لهم، وبتلك البطاقة يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وفقا لعدد من الإجراءات نظمها القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2021





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