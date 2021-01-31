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تقارير ومتابعات

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 07:16 م
الكشف الطبي لقانون
الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد
حسين العمدة
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تستعرض "الدستور" تقرير بالتفاصيل عن خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، ويبحث المواطنين من ذوي الإعاقة عن كيفية حجز الكشف الطبى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الجديد المختص بذوي الإعاقة، ومن خلال تلك القانون يستطيع كافة أشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على كافة حقوقهم، ووفر القانون حصول أشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة التى من خلالها يحصلون على كافة الحقوق والإمتيازات التى وفرها القانون لهم، وبتلك البطاقة يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وفقا لعدد من الإجراءات نظمها القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2021

وتعمل الحكومة المصرية على توفير الحياة الكريمة للمواطنين المصريين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن المواطنين أشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وأيضا أصدرت وزارة الصحة موقع إلكتروني، يختص بحجز الكشف الطبى طبقا لقانون الإعاقة الجديد، ولديكم كافة الخطوات التالية لحجز الكشف الطبى، وهي
- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة الذي يوفر حجز الكشف الطبى لذوي الإعاقة، وهو http:car.smcegy.com.

-ثم الدخول على حجز الكشف الطبى.

- وبعد ذلك يجب ملء كاف البيانات المختصة بالشخص المعاق، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.
- ثم يتم اختيار نوع الإعاقة، وإذا كان صاحب الإعاقة قاصرا أو غير كامل الأهلية، يتم تسجيل بيانات ولي الأمر بصفته.

- يختار بعد ذلك ذوي الإعاقة مكان الكشف الطبي، وثم اختيار تاريخ الكشف الطبي.
- ثم يتم اختيار الجمرك، للحصول علي السيارة منه، ويضغط ذوي الإعاقة بعد ذلك على زر حفظ البيانات.
- ثم يظهر للمعاق صفحة توضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة.
- يقوم أصحاب الإعاقات بطباعة هذه الصفحة وإحضارها مع باقي المستندات المطلوبة.
- ملحوظة: لا يجوز حجز سيارة معفاه من الجمارك لمن سبق لهم الحصول على سيارة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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