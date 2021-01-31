غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الدائرى، بسبب حريق مخزن فيصل.وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب فى مخزن أحذية فى الدور الأول بعقار سكني مكون من 14 طابقا، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة، ولم تتمكن الحماية المدنية حتى الآن من السيطرة عليه.