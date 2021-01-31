لماذا تسمى الكنيسة البابا كيرلس الرابع بـ«أبو الإصلاح»؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى مرور 140 عاما على رحيل البابا كيرلس الرابع الشهير بلقب أبو الاصلاح.ويتسائل البعض حول سبب تسميته بهذا اللقب، وهو ما يجيب عليه كتاب التاريخ الكنسي الشهير بالسنكسار، والذي قال إن البابا كيرلس الرابع أفرغ قصارى جهده في سبيل تهذيب الشبان وتعليمهم فعلى سبيل المثال قام بإنشاء المدرسة القبطية أكبري بالبطريركية، وفتح مدرسة أخرى في حارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما.ويضاف لأسباب تسميته بأبو الإصلاح أنه اشترى مطبعة كبيرة طبع فيها عدة كتب كنسية، ورجوع الفضل إليه في تقدم الأقباط، وقد هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها، ولكنه لم يتمكن من إتمامها لتغيبه في البلاد الحبشية للمرة الثانية.واختتم السنكسار: "وكان هذا الحبر العظيم عالما شديد الاعتصام بقوانين الكنيسة، وكان محسنا ذا عناية شديدة بذوي الحاجة ومحبوبا من رعيته".