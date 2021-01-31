أبوالغيط وسامح شكري يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الإفريقية

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأحد، مع سامح شكري وزير الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا عددًا من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، وخاصة الاتحاد الإفريقي.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن «أبوالغيط» و«شكري» تبادلا الآراء في هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الإفريقية تعزيزًا للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الإفريقية، وخاصة في ضوء الزيارة التي يقوم بها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للقاهرة حاليًا، والمشاورات التي أجراها «شكري» معه اليوم، واللقاء الذي سيعقده «أبوالغيط» غدًا الإثنين مع «فقيه» في إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.