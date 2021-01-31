استقبله السيسي اليوم.. من هو موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؟
الأحد 31/يناير/2021 - 05:15 م
إيمان ماهرطباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن موسى فقيه:
- ولد في 21 يونيو 1960.
- وهو سياسي ودبلوماسي شغل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ 14 مارس 2017.
- في السابق كان رئيس وزراء تشاد من 24 يونيو 2003 إلى 4 فبراير 2005.
- ووزير الخارجية من أبريل 2008 إلى يناير 2017.
- فقيه أيضا عضو حركة الإنقاذ الوطني الحاكم.
- درس في جامعة برازافيل في جمهورية الكونغو حيث درس القانون.
- ذهب إلى المنفى عندما تولى حسين حبري السلطة في 7 يونيو 1982 وانضم إلى المجلس الثوري الديمقراطي برئاسة الشيخ ابن عمر.
- لم يعد إلى تشاد عندما انضم الشيخ إلى حبري في عام 1988. وعاد في النهاية في 7 يونيو 1991، بعد أن تولى ديبي السلطة.
- في يناير عام 2017، تم انتخابه لخلافة جنوب افريقيا نكوسازانا دلاميني زوما كما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهزيمة أمينة محمد من كينيا.
- تم تعيين حسين إبراهيم طه ليحل محله وزيرا للخارجية التشادية في 5 فبراير 2017.
- تولى فقيه منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 14 مارس 2017.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن موسى فقيه:
- ولد في 21 يونيو 1960.
- وهو سياسي ودبلوماسي شغل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ 14 مارس 2017.
- في السابق كان رئيس وزراء تشاد من 24 يونيو 2003 إلى 4 فبراير 2005.
- ووزير الخارجية من أبريل 2008 إلى يناير 2017.
- فقيه أيضا عضو حركة الإنقاذ الوطني الحاكم.
- درس في جامعة برازافيل في جمهورية الكونغو حيث درس القانون.
- ذهب إلى المنفى عندما تولى حسين حبري السلطة في 7 يونيو 1982 وانضم إلى المجلس الثوري الديمقراطي برئاسة الشيخ ابن عمر.
- لم يعد إلى تشاد عندما انضم الشيخ إلى حبري في عام 1988. وعاد في النهاية في 7 يونيو 1991، بعد أن تولى ديبي السلطة.
- في يناير عام 2017، تم انتخابه لخلافة جنوب افريقيا نكوسازانا دلاميني زوما كما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهزيمة أمينة محمد من كينيا.
- تم تعيين حسين إبراهيم طه ليحل محله وزيرا للخارجية التشادية في 5 فبراير 2017.
- تولى فقيه منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 14 مارس 2017.