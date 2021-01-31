استقبله السيسي اليوم.. من هو موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن موسى فقيه:- ولد في 21 يونيو 1960.- وهو سياسي ودبلوماسي شغل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ 14 مارس 2017.- في السابق كان رئيس وزراء تشاد من 24 يونيو 2003 إلى 4 فبراير 2005.- ووزير الخارجية من أبريل 2008 إلى يناير 2017.- فقيه أيضا عضو حركة الإنقاذ الوطني الحاكم.- درس في جامعة برازافيل في جمهورية الكونغو حيث درس القانون.- ذهب إلى المنفى عندما تولى حسين حبري السلطة في 7 يونيو 1982 وانضم إلى المجلس الثوري الديمقراطي برئاسة الشيخ ابن عمر.- لم يعد إلى تشاد عندما انضم الشيخ إلى حبري في عام 1988. وعاد في النهاية في 7 يونيو 1991، بعد أن تولى ديبي السلطة.- في يناير عام 2017، تم انتخابه لخلافة جنوب افريقيا نكوسازانا دلاميني زوما كما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهزيمة أمينة محمد من كينيا.- تم تعيين حسين إبراهيم طه ليحل محله وزيرا للخارجية التشادية في 5 فبراير 2017.- تولى فقيه منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 14 مارس 2017.