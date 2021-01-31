كلمة البابا تواضروس في ذكرى افتتاح مبنى الإكليريكية (فيديو)

على الرغم من أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لم يشارك بالحضور في قداس احتفالات الكنيسة بذكرى افتتاح مبنى الإكليركية، موفدًا نيابة عنه الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان إلا أنه قرر المشاركة بكلمة روحية عن المناسبة.وسبب عدم المشاركة هو قضاء البابا لخلوته الروحية بدير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة "أونلاين" للكلية الإكليريكية بمناسبة الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبي الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي.