نائبة تنسيقية الأحزاب تتقدم باقتراح إنشاء كوبري مشاة بمسطرد

تقدمت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة موجه لكل من وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.وتضمن اقتراح مارسيل سمير أنه بسبب كثرة الحوادث بعد مشروع التطوير، الأمر يتطلب سرعة العمل على إنشاء كوبري لعبور المشاة في المنطقة السكانية التي تقع بعد منزل كوبري مسطرد الجديد على شارع 15 مايو (الشارع الجديد) لتيسير حركة المواطنين وحماية أرواحهم.يذكر أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أعضاء مجلس النواب قدموا أداءً تشريعيًا وخدميًا حظي بإشادة جميع متابعي المشهد السياسي خلال الفترة الماضية.