الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

استأنفت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة والإسكندرية، اليوم الأحد، صلوات القداسات الإلهية بعد توقف لمدة شهرين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.ونظمت كنيسة السيدة العذراء مريم وأبي سيفين بحارة زويلة أول قداس لها بعد قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد الصلوات بداية من الأحد الأخير من شهر يناير.من جانبه، قال القس متياس عبد الصبور، راعي كنيسة العذراء زويلة، إن عودة صلوات القداسات جاءت بتطبيق الإجراءات الإحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار القس متياس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى إلى أن حضور الصلوات لا يسمح سوى بأعداد محدودة مع تطبيق التباعد الإجتماعي بين المصلين، وقياس درجات الحرارة على بوابات الدخول، مع الالتزام بإرتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل الكنيسة.