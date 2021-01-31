تغاصيل اعترافات المتهم بقتل مسنة في المعادي: «هي اللي فتحت الباب»
الأحد 31/يناير/2021 - 01:13 م
نجلاء رفاعيطباعة
استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، إلى أقوال عاطل متورط في قتل مسنة بمنطقة كوستيكا بالمعادي، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المتهم، خلال اعترافاته، اإنه كان يحتاج إلى مال للإنفاق على متطلباته الشخصية وعلم باحتفاظ القتيلة بمبالغ مالية من اتجارها في مجال الأعلاف ففكر في سرقتها وتوجه لها بحجة شراء أعلاف، وعندما فتحت له الباب خنقها حتى توفيت وسرق من حافظة نقودها 70 جنيها: « فتحتلي الباب قولتلها عايز علف».
وأضاف المتهم، أنة لم يعثر على أي أموال أخرى ولاذ بالفرار بعدها حتى تم ضبطه.
وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "ا.ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
ومن جهتهم، يقوم رجال المباحث بعمل تحريات مكثفة بعد تداول أنباء عن تعرض المجني عليها للمواقعة الجنسية من قبل المتهم، وأكد مصدر أمني أن رجال المباحث لا زالوا يناقشون المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقال المتهم، خلال اعترافاته، اإنه كان يحتاج إلى مال للإنفاق على متطلباته الشخصية وعلم باحتفاظ القتيلة بمبالغ مالية من اتجارها في مجال الأعلاف ففكر في سرقتها وتوجه لها بحجة شراء أعلاف، وعندما فتحت له الباب خنقها حتى توفيت وسرق من حافظة نقودها 70 جنيها: « فتحتلي الباب قولتلها عايز علف».
وأضاف المتهم، أنة لم يعثر على أي أموال أخرى ولاذ بالفرار بعدها حتى تم ضبطه.
وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "ا.ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
ومن جهتهم، يقوم رجال المباحث بعمل تحريات مكثفة بعد تداول أنباء عن تعرض المجني عليها للمواقعة الجنسية من قبل المتهم، وأكد مصدر أمني أن رجال المباحث لا زالوا يناقشون المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.