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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تغاصيل اعترافات المتهم بقتل مسنة في المعادي: «هي اللي فتحت الباب»

الأحد 31/يناير/2021 - 01:13 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، إلى أقوال عاطل متورط في قتل مسنة بمنطقة كوستيكا بالمعادي، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم، خلال اعترافاته، اإنه كان يحتاج إلى مال للإنفاق على متطلباته الشخصية وعلم باحتفاظ القتيلة بمبالغ مالية من اتجارها في مجال الأعلاف ففكر في سرقتها وتوجه لها بحجة شراء أعلاف، وعندما فتحت له الباب خنقها حتى توفيت وسرق من حافظة نقودها 70 جنيها: « فتحتلي الباب قولتلها عايز علف».

وأضاف المتهم، أنة لم يعثر على أي أموال أخرى ولاذ بالفرار بعدها حتى تم ضبطه.

وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "ا.ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

ومن جهتهم، يقوم رجال المباحث بعمل تحريات مكثفة بعد تداول أنباء عن تعرض المجني عليها للمواقعة الجنسية من قبل المتهم، وأكد مصدر أمني أن رجال المباحث لا زالوا يناقشون المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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