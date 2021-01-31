الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في القدس (فيديو)

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، لأول مرة منذ أشهر، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نحو ألف شخص خرجوا إلى المظاهرة الأسبوعية الـ32 في القدس، مساء أمس السبت، معربين عن غضبهم إزاء نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد، ومنددين بطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه عندما اقترب المحتجون من مقر الرئيس، رؤوفين ريفلين، وحاولوا اقتحام نقطة تفتيش أمامه.كما اندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والمحتجين قبل استخدام قوات الأمن خراطيم المياه، وفقا لصحيفة «هآرتس».وأسفرت المواجهات عن إصابة شخص، ولا يزال في المستشفى بحالة متوسطة جراء إصابته بالمياه في الوجه، كما أصيب ضابط شرطي خلال الاشتباكات مع المحتجين، واعتقل شخصان على خلفية المظاهرات.