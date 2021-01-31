فى ظل عام استثنائي.. «منارة مصر التعليمية» تطالب بتقييم عادل للطلاب

استغاثت هند شاهين ولي أمر وأدمن جروب منارة مصر التعليمية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلة: "رفقًا ياسيادة الوزير بأولياء الأمور فى ظل هذا العام الاستثنائي الملئ بالمرض والأوبئة".وقالت: "رفقًا بكل أم صبرت ونزلت أولادها المدارس فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد".وأضافت أن أولياء الأمور على علم تام بأن هناك امتحانات نصف العام، وكل ما يتمنون أن يكون هناك تقييم عادل للطلبة والطالبات، مع مراعاة أنهم يتعلمون الآن عن بُعد، رغم أن التعليم عن بعد ليس بالقدر الكافي للفهم والاستغراب.وتابعت: "مع ذلك نفذنا ما طلبته مننا بابقاء أولادنا أمام شاشات التلفاز والهواتف ولكن دون مراعاة الفروق العقلية كل طالب".وأشارت إلى أن الطالب أصبح الآن يعتمد على نفسه وعلى التعليم الإلكتروني، حيث أوقفنا الدروس الخصوصية الآن خاصة مع تفشي كورونا، متسائلة: "فهل هذا يكفى؟".أوضحت أن هناك حيرة الآن بين المدرسين والطلاب، فالمدرسين لم يتم تدريبهم تدريب كاف على هذه المنظومة الجديدة فمازال الجانب الأكبر منهم يمشون على نهج المنظومة القديمة.وطالبت أدمن منارة مصر التعليمية من الدكتور طارق شوقي تقييم عادل لكل الطلاب، قائلة: "أصبح الطلاب الآن يتحدون المستحيل من أجل مستقبل أفضل، فلأول مرة الطالب بيتعلم عن بعد ومع ذلك بيتحدى هذه الأجواء".