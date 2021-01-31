4025 إصابات جديدة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 4025 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت بالتوقيت المحلي، أي أقل بواقع 200 حالة تقريبا عن الحالات التي تم تسجيلها في نفس اليوم قبل أسبوع، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأحد.وتراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بواقع 476، ليصل إلى 5391، لكن المؤشر الخاص بالمخاطر المتعلقة بالفيروس ارتفع مرة أخرى من 68 إلى 70 نقطة.وتوفي أكثر من 16 ألف شخص بسبب الفيروس أو بسبب مضاعفات مرتبطة به في جمهورية التشيك منذ بدء الجائحة، وتخشى الحكومة بشكل خاص مخاطر انتشار طفرات جديدة من الفيروس.وتم تأكيد وجود السلالة البريطانية المختلفة من الفيروس بالفعل في ست مناطق، على الرغم من أنها لم تنتشر بعد بالانتقال المحلي.غير أن الحكومة فرضت هذا الأسبوع إجراءات لتقليص التنقل في مختلف أنحاء البلاد بشكل أكبر، وحظرت جميع عمليات السفر غير الأساسية إلى جمهورية التشيك.