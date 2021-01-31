4 أشخاص يُديرون شقة لممارسة الأعمال منافية للآداب بالتجمع.. وقرار جديد ضدهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص لاتهامها بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن البداية كانت بورد معلومات لرجال مباحث قسم شرطة التجمع مفادها قيام كلا من "ع. م"، "ن. إ"، "ر. م"، "ك. ع"، بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وإحدى التطبيقات الإلكترونية، وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وبتطوير مناقشتهم اعترف المتهمون بما ورد في التحريات، وأن المتهم الرابع يحضر لهم عددا من راغبي المتعة الأجانب مقابل 500 دولار في الليلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.