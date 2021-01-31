البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن تجاه طهران مخيب

علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حيال إيران، قائلا أنه مخيب للآمال.ووفقا لوكالة رويترز الإخبارية، قال رئيس البرلمان الإيراني، أنه يتعين على إدارة بايدن "إلغاء العقوبات بشكل فاعل، بدلا من وضع شروط مسبقة لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تؤمن بالاتفاق النووي، عليها أن تثبت التزامها به بشكل عملي".و أكد " قاليباف، " أن طهران ليست ساذجة كي تقحم مجددا في لعبة تنفيذ الالتزامات مقابل الوعود المنسية"، مشددا على أنه يتوجب على إدارة بايدن الإعلان عن كيفية رفع العقوبات، وتنفيذ التزامات واشنطن، بدلا من فرض شروط مسبقة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي".كما رأى أن "إعادة العمل في أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، سيكون ورقة قوية بيد الجهاز الدبلوماسي للضغط لرفع العقوبات".