سقوط تاجر مخدرات بـ75 طربة حشيش في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالمحافظة، تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، فيما قدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة مليون و200 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.