حجز مالك مجزر متهم بحيازة 4 أطنان دواجن فاسدة

أمرت النيابة العامة، بحجز مالك مجزر 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لحيازته 4 أطنان دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القاهرة.البداية عندما صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 4 أطنان دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر في القاهرة.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة بحوزته 4 أطنان "مصنعات دواجن"، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.