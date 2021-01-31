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منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 08:09 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 31-1-2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

وحسبما أفاد بيان هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

حالة الرياح اليوم الأحد

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

حالة البحار وحركة الأمواج اليوم الأحد

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12
الإسكندرية 22 11
وادى النطرون 23 11
طنطا 23 12
شبين الكوم 23 12
دمنهور 22 11
بلطيم 22 11
مطروح 21 11
السلوم 22 10
سيوة 22 06
بورسعيد 22 12
دمياط 22 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 23 10
السويس 22 10
العريش 23 10
رفح 23 09
رأس سدر 20 10
نخل 20 05
نويبع 24 14
طابا 22 12
كاترين 19 02
الطور 25 10
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 25 12
مرسى علم 23 13
الفيوم 23 08
بنى سويف 23 07
المنيا 23 07
أسيوط 23 07
سوهاج 23 07
قنا 24 07
الأقصر 24 09
أسوان 25 08
ادفو 25 08
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 24 04
شلاتين 23 16
ابو رماد 22 16
حلايب 21 17
رأس حدربة 21 17

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