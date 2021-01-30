مصر تصدر جلود طبيعية بـ18 مليون دولار خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من زيوت ودهون نباتية وحيوانية بلغت 76.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 81.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.كما أظهر التقرير أن صادرات مصر من جلود البقر بلغت 18.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 26.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.