«المسماري»: الوضع في سرت مستقر تماما

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، أنه كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويباركها المجتمع الدولي، زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم.وأوضح المسماري في بيانه، أن المليشيات في الأيام الأخيرة، أصبحت أكثر نشاطًا في مجال الاعلام بوسائله المختلفة؛ حيث يتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والإشاعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف.وأضاف: "وفي هذا الإطار وبمدينة سرت تم العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة "فاجنر" الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت".وتابع: "هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة من أكاذيبهم وقامت قنواتهم الاعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير".وأردف: "نعلن بأن الوضع في سرت مستقر تماما. والأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا وجود للمرتزقة في المدينة أو خارجها كما يدّعون، نعلم أنهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية".وختم بالتأكيد على أن هؤلاء يبثون هذه الإشاعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة، لكن لن ولم يتمكن المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورا.