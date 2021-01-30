بث مباشر.. عزاء مصفف الشعر الشهير محمد الصغير

يقد موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لعزاء حما أحمد السقا مصفف الشعر الشهير محمد الصغير.وتوفي محمد الصغير والد زوجة الفنان أحمد السقا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا.محمد الصغير أحد أشهر مصففي الشعر في مصر. ونعى الفنان أحمد السقا حماه وقال: "توفي إلي رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".