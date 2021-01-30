تردد قناة النهار الجديد 2021 وأهم البرامج

ضبط تردد قناة النهار الجديد 2021، ما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب المواطنين حول التردد الجديد للقناة، خلال هذه الفترة عبر مؤشرات البحث على المنصات الإلكترونية بعد أن قامت مجموعة قنوات النهار بتغيير ترددها الحالي، منذ بداية يناير الجاري في العام الميلادي الجديد، إلى تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، وتضم المجموعة عدد من القنوات وهي: قنوات النهار القناة الأم، والنهار دراما.

ضبط تردد قناة النهار الجديد 2021

ويستطيع المشاهد متابعة قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي: 11785 باستقطاب رأسي v ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، حيث يمكن للمواطنين متابعة البث بدون تقطيع أو تشويش، حيث تستعد الأسر المصرية لتغيير الترددات من خلال أجهزة الريسيفر الآن، فالكثير غير التردد ولكن البعض لا زال يبحث عن التردد الجديد.





أهم برامج قناة النهار

تقدم قناة النهار مجموعة من البرامج المتميزة التي تقدم وجبة متكاملة للمواطن سواء سياسية أو اقتصادية أو فنية أو ترفيهية أو ثقافية أو اجتماعية على مدار اليوم حتى تفيد المواطن بكل ما يدور حوله على مدار اليوم في كافة المناطق الأقليمة والمحلية والدولية، حيث تعرض برنامج آخر النهار الذي يقدمه كلا من الإعلامي تامر أمين من الاثنين إلى الخميس، والإعلامي الدكتور محمد الباز من الجمعة إلى الأحد ويستمر لمدة 90 دقيقة يستضيفا خلاله مجموعة من أبرز نجوم المجتمع في كافة المجالات لمناقشة الأحداث الراهنة.





ومن البرامج التي تعرضها القناة أيضا، برنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من برامج الطبخ التي تهم السيدات وربات البيوت.

اقرأ ايضا:



