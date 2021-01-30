إعلان قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا والتي انتهت في 28 يناير الجاري.وأعربت البعثة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني، عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.وأشارت إلى تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق؛ لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.وأضافت: "كما تعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلًا عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر".وتابعت: "وتعهدوا أيضًا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي".وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقًا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.ونوهت بأنه بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.وأوضحت البعثة أنها سوف تعقداجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.وجاء المرشحون وفق بيان البعثة للمجلس الرئاسي، كالتالي:إدريس سليمان أحمد القايدأسامة جويليأسعد محمد زهيوخالد السائحخالد عمار المشريسلامة إبراهيم الغويلسليمان أسويكر عوضالشريف الوافيصلاح الدين النمروشطارق عبد الله الأشترعبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزيعبد الرحيم علي محمد الشيبانيعبد الله حسين اللافيعبد المجيد غيث سيف النصرعقيلة صالح قويدرعلي أبو الحجبعلي محمود بوخيراللهعمر مهدي أبو شريدهماجدة وفتيمحمد القمطي الحافيمحمد حسن سليمان البرغثيمحمد منفيمصطفى عبد الحميد دلافموسى الكونيوالمرشحون لمنصب رئيس الوزراء.آمال جرايأحمد عمر أحمد أمعيتيقأسامه الصيدإيمان كشرجمال أبوبكر عمران أبوغرينالحرمين محمد الحرمينخالد محمد عبد الله لغويلضو عبد الله أبوضوايهعاطف ميلود الحاسيهعبد الحميد محمد دبيبهعبد الرحيم مختار المنتصرعبد الرزاق أحمد عبد القادرعثمان عبد الجليل محمدفتح الله حسين عبد الكريم محمدفتحي علي عبد السلام باشاغافضيل الأمينمحمد الأنصاريمحمد عبد اللطيف المنتصرمحمد معين منصور الكيخيامفتاح حماديهشام عبد الله أبو الشويكات