إعلان قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا
السبت 30/يناير/2021 - 09:33 م
عبير سليمطباعة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا والتي انتهت في 28 يناير الجاري.
وأعربت البعثة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني، عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وأشارت إلى تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق؛ لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وأضافت: "كما تعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلًا عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر".
وتابعت: "وتعهدوا أيضًا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقًا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.
ونوهت بأنه بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
وأوضحت البعثة أنها سوف تعقداجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
وجاء المرشحون وفق بيان البعثة للمجلس الرئاسي، كالتالي:
إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمطي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني
والمرشحون لمنصب رئيس الوزراء.
آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامه الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات
وأعربت البعثة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني، عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وأشارت إلى تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق؛ لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وأضافت: "كما تعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلًا عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر".
وتابعت: "وتعهدوا أيضًا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقًا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.
ونوهت بأنه بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
وأوضحت البعثة أنها سوف تعقداجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
وجاء المرشحون وفق بيان البعثة للمجلس الرئاسي، كالتالي:
إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمطي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني
والمرشحون لمنصب رئيس الوزراء.
آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامه الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات