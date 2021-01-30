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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الحرية المصرى»: سنكمل مسيرة العمل والتواصل مع المواطنين

السبت 30/يناير/2021 - 09:41 م
موتمر الحرية المصري
موتمر الحرية المصري
إسلام نصير
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عقد حزب الحرية المصري، ظهر اليوم السبت، الجمعية العمومية للحزب، والتى تم الإعلان عن اختيار رئيس للحزب، ونواب رئيس الحزب وانتخاب الأمين العام من خلالها.

وأعلن الدكتور محمد الفيومي، رئيس المجلس الرئاسي للحزب، فوز المهندس ممدوح محمد محمود، مؤسس حزب الحرية، رئيسا للحزب بالتزكية لفترة رئاسية جديدة، قائلا:" إن اليوم يشهد اختيار رئيس للحزب بعد الظروف التى ألمت بالحزب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت مشاركته فى الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية بغرفتيها "الشيوخ والنواب".

وأضاف، أنه سبق التجهيز للمؤتمر العام لقاءات مع أمناء المحافظات وإعداد هيكلة داخلية للحزب تناسب طبيعة المرحلة المقبلة، وكذلك تم الاتفاق على اسم الحزب "الحرية المصرى".

وتقدم المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، بالشكر والعرفان لأعضاء وأمناء الحزب على دعمهم واختياره رئيسًا للحزب بالتزكية، قائلا: "أشكركم على ثقتكم بى"، مؤكدا أن الفترة المقبلة للحزب هى بداية جديدة واستكمالا لما بدأه الحزب خلال الفترة السابقة من مجهود وتواصل فى الشارع.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر العام، أن أعضاء الحزب والأمناء بذلوا جهودًا من أجل تماسك واستمرار الحزب، وسنسعي خلال المرحلة المقبلة لمواكبة الحياة السياسية، وإحداث هيكلة وترتيب للأوضاع الداخلية للحزب.

وقال المهندس معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب، إن الحزب الفترة المقبلة يستكمل تدريب الشباب للدفع بهم فى انتخابات المحليات، وتأهيل الكوادر السياسية الشبابية للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للحزب.

وأضاف المهندس معتز، أن هناك مجهودًا قويًا على أمناء المحافظات وأعضاء الحزب للعمل على نفس الوتيرة التى بدأ بها، والتواصل المستمر مع المواطنين فى الشوارع والقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن هناك خطة تأهيلية لدعم وتدريب الشباب.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الحزب مر بظروف عصيبة، خلال الفترة الماضية، ولكنه لولا تماسك الأعضاء وأمناء المحافظات بعملهم وانتماءهم الحزبى لكنا لم نصل للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن خطة داخلية للحزب خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلة الأمانات الداخلية وأمانات المحافظات والعمل على التواصل مع الشارع المصرى كما كان من قبل.

وأضاف مهني، خلال كلمته فى المؤتمر العام، أن الحزب له أعضاء ممثلين له داخل مجلس النواب، وهم 7 نواب وتم تقسيم النواب وفقًا لقطاعات الجمهورية، وذلك لخدمة أهالينا فى المحافظات والعمل على توفير الاحتياجات والخدمات لهم.

فيما أعلن الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، عن إجراءات انتخابات نواب رئيس الحزب والأمين العام، وتم اختيار الدكتور محمد الفيومي والمهندس معتز محمود، والمحاسب أحمد مهنى، نوابا لرئيس الحزب، بالتزكية، كما تم اختيار المحاسب أحمد مهنى، أمينا عاما للحزب بالتزكية.

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