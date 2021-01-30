«حمار وخروف».. حيوانات سطرت أسمائها بموسوعة جينيس

تعتبر موسوعة جينيس للأرقام القياسية حلم للجميع، فهو كتاب مرجعي يصدر سنويًا يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة والتى سجلها البعض فى الكثير من المجالات.



تضم موسوعة جينيس أسماء لحيوانات استطاعت تخليد أسمائها ضمن الموسوعة الأشهر فى العالم والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.





كريس الخروف.. «الصوف الاكثر» يعتبر كريس الخروف الذى وجد بالعاصمة الإسترالية سيدنى، من الخراف التى تتمتع بالمزيد من الصوف على جسمها.

استطاع الخروف أن يدخل موسوعة جينيس، حيث تم قص أكثر من 40 كيلوجرام من الصوف، الأمر الذى جعله يقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، صاحب أكبر كمية من الصوف في العالم.



زيوس الكلب.. « الطول هيبة»

استطاع كلب يدعى "زيوس" أن يسطر اسمه داخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يعتبر الكلب الأطول فى العالم، حيث بلغ طوله 118 سم، وسجل الكلب الأمريكي زيوس الرقم القياسي لموسوعة "جينيس" في الرابع من أكتوبر عام 2011.



بلوجراس الثور.. «أطول قرون»

يمتلك الثور الصغير بلوجراس قرونا طويلة وممدة بحيث تصل الزاوية بينهما 9،8، الأمر الذي أهله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ضمن مسابقة أجريت في تكساس.



كيون الكلب.. «أطول ذيل» يبلغ طول أطول ذيل لكلب 76.8 سم (30.2 بوصة) حققه كيون المملوك لشركة Ilse Loodts فى بلجيكا، وسجل أسمه، في 18 أغسطس 2015.



الحلزون جى.. «الأضخم على كوكب الارض»

من المعروف عن الحلزونيات أنها كائنات صغيرة، لكن استطاع حلزون يدعى جى أن بكسر القاعدة، وسجل الحلزون جى ارتفاع 39.3 سم من الخطم إلى الذيل عند تمديده بالكامل ويبلغ طول الصدفة 27.3 سم، ويزن 900 جم.

