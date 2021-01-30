أحمد راؤول: سعيد بتخطي «باب الجمال» المليون الثالث

تخطت أغنية باب الجمال التي قدمها الكينج محمد منير منذ ما يقرب من 3 أسابيع المليون الثالث، وذلك في أول تعاون له مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول والملحن سامر أبوطالب.قال راؤول لـ«الدستور»، إنه سعيد بتخطي الأغنية المليون الثالث، لافتًا إلى أنه يتوقع خلال الفترة المقبلة أن تحقق نسبة استماع أعلى وأكبر، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة التي بدأها بأغنية باب الجمال مع المطرب محمد منير وهى اسم ألبومه الأخير.أضاف راؤول أن إحدى المفاجآت التي ينتظرها هى أغنية مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لافتًا إلى أنه انتهى منها تمامًا وهي قد انتهت من تسجيلها بشكل كامل، وذلك ضمن ألبومها الذي تعلن عنه في وقت مقبل، مشيرًا إلى أن الألبوم الخاص بها سيقدم بشكل مفصل أغنية كل فترة.