التحالف العربى يحبط استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.‏وأكد التحالف العربي في بيانه أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن تستهدف من وقت لآخر الأراضي السعودية والمدنيين بطائرات دون طيار مفخخة وصواريخ بالستية ومقذوفات حربية.