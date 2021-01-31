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«الاكتئاب».. أشهر الاضطرابات النفسية لأصحاب الأوزان العالية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:12 ص
أصحاب الأوزان العالية
أصحاب الأوزان العالية
إسلام جمال
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ارتبطت مشكلة السمنة بالكثير من الأمراض النفسية، فقد أكدت الكثير من الدراسات العلمية أن أصحاب الأوزان المرتفعة يعانون بشكل كبير من الاضطرابات النفسية، وفقًا لما ذكره موقع "ساينس" الأمريكى.

فى هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الاضطرابات النفسية التى توثر على أصحاب الأوزان المرتفعة.

«اضطراب تشوه الجسم»
يعتبر من الاضطرابات النفسية التى تؤثر على أصحاب الاوزن المرتفعة، وهو باختصار عدم تقبل شكل الجسم، الأمر الذى قد يصل الى إيذاء الشخص لنفسه.

ويعد اضطراب "تشوه الجسم" النواة الأولى للدخول الى عالم الإكتئاب، والذى يساهم فى انتشار الأفكار الإنتحارية بعد ذلك اذا لم يتم معاجتة.

«الاكتئاب»
يعتبر الاكتئاب من الأمراض النفسية المنتشرة بين الكثيرين، نظرًا لضغوط الحياة اليومية، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا بالعالم.

ويعد الاكتئاب للبدناء من الأمراض النفسية التى تنتج بسبب عدم تقبل الشخص لشكل جسمه، بالإضافة الى التنمر من قبلالأخرين.

«اضطرابات الطعام»
تعد اضطرابات الطعام من الأمراض النفسية التى تؤثر على البدناء، وتتمثل فى الشراهة فى تناول الطعام، حيث يعتقد أصحاب الأوزان المرتفعة، أن تناول الطعام يساهم فى صد الاكتئاب والتنمر.

وإذا كنت مصابًا باضطراب نهم الطعام، فإنك تأكل كميات كبيرة من الطعام بانتظام وتشعر بعدم القدرة على التحكم في تناوُل الطعام، وربما تأكل بسرعة أو تتناول كميةً من الطعام أكثر مما تريد، حتى في وقت عدم شعورك بالجوع، وقد تستمرّ بتناول الطعام حتى بعد مدةٍ طويلةٍ من شعورك بالشبع الزائد.

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