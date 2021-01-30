أصالة تجتمع مع عبدالله الرويشد في حفل غنائي بالرياض

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات "جلسات أوايسس الرياض".ومن المقرر أن يقام الحفل الجمعة المقبل، ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي عبدالله الرويشد.في سياق متصل، تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي يجمعها بالمطربة شيرين عبدالوهاب بعد فترة غياب طويلة، وذلك يوم 19 فبراير المقبل على مسرح المجاز "خورفكان" بالشارقة في الإمارات.