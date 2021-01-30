رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: تشكيل لجنة بكل محافظة لمراجعة تنمية القرى

السبت 30/يناير/2021 - 07:09 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين وآليات الإدارة المحلية على كافة المستويات بمواصلة التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لمراجعة خطط كل مركز، وتقديم كل أوجه الدعم خلال مرحلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين ورؤساء المراكز المحلية بالإسراع في تشكيل آليات التنسيق والمتابعة على مستوى المراكز والمحافظات، وتأسيس وحدة بكل مركز إداري تضم مسئولين لمتابعة التنفيذ ومسئولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق، وكذلك وحدة على مستوى كل محافظة، لتتولي هذه الفرق التنسيق مع جهات التنفيذ بالهيئة الهندسية ووزارة الإسكان وتحديث الموقف التنفيذي للمشروعات بشكل مستمر، وإدارة آليات إشراك المواطنين بمراحل التخطيط والتنفيذ والتوثيق الإعلامى للمشروعات الجارية وبإعداد أفلام توثيقية لمرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج وأثناء وبعد التنفيذ في كافة المراكز المستهدفة، وعلى المحافظين ورؤساء المراكز اختيار أفضل العناصر بالإدارة المحلية لهذه المهمة.

وقال «شعراوي» إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس الوزراء بشأن إقامة مجمعات خدمات بكل وحدة محلية قوية بما ييسر من تقديم الخدمة ويسهل عملية الربط التكنولوجي والتحول الرقمي ويوفر في استخدام الأراضي، على المحافظين ورؤساء المراكز التنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بغرض دراسة وتنفيذ نموذج لهذه المجمعات بكل وحدة محلية قروية، ويمكن الاستفادة بمباني الوحدات المحلية القائمة لهذا الغرض، بحيث يضم المبنى كافة الخدمات التي يمكن تقديمها على نطاق الوحدة المحلية القروية كمقر الوحدة مكتب التموين، الجمعية الزراعية، الوحدة البيطرية، مكتب البريد، وحدة التضامن الاجتماعي وأي منشات خدمية أخ .رى مطلوبة للقرية.

وطالب شعراوي بتنفيذ توجيهات الرئيس بأهمية الحوار مع المواطنين فى المراكز التى تم اختيارها، مطالبًا المحافظين ورؤساء المراكز بالإسراع في تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية وممثلي الجمعيات الأهلية بنطاق الوحدة المحلية؛ لتتولي اللجان مسئولية مناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية وإبداء آرائهم المتعلقة بتحسين عملية التنفيذ، كما تعمل اللجنة كحلقة وصل بين المواطنين وجهات التنفيذ والإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه بتكليف اللجان عقب تشكيلها تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم ويمكن المساعدة في رفع كفاءة منازلهم، حيث سيتم الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية في إجراء عملية الحصر، تمهيدًا لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي.

ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بالاهتمام بتوفير الأراضي المطلوبة لكافة المشروعات الإنشائية، وتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لتتولي هذا الأمر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية، وموافقة وزارة التنمية المحلية بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من دولة رئيس الوزراء.

وأضاف «شعراوي»: «ليس لدينا رفاهية في الوقت وأحسنوا استغلال المخصصات المالية لانفاقها في المشروعات المحددة بالقري وتطويرها بشكل يليق بالمواطن المصري وتحقيق رضا الشعب عن هذا المشروع القومي المهم الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا ويتابع تنفيذه رئيس الوزراء».

كما شدد الوزير شعراوي علي أهمية تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي، وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بسرعة حصر وتجميع المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها بما يساعد في توفير فرص عمل علي مستوي القري والمراكز بالمحافظات.

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

تدريب جوى «مصرى- فرنسى» مشترك بإحدى القواعد المصرية

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«يطلبوا مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم في «بنات الليل»

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
المزيد

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق