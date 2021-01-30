عاطل يقتل مسنة في المعادي لسرقة 70 جنيهًا

أقدم شاب على قتل مسنة بمنطقة كوتسيكا في المعادي لسرقة 70 جنيها.تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى «انشراح.ح» 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها قتلت بهدف السرقة ووراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «كريم.ص» 22 سنة، لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث.‎