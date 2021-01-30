رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لميس سلامة تقدم دويتو مع الفنان السوري معن برغوث

السبت 30/يناير/2021 - 04:41 م
لميس سلامة ومعن برغوث
لميس سلامة ومعن برغوث
منار إبراهيم
طباعة
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، واستعرضت من خلالها أهم ما جاء من أخبار وتريندات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية.

وقالت الإعلامية لميس سلامة إن أغنية "هلا بالخميس" من الأغاني التي ما زالت "تريند"، وحصل بسببها "معن برغوث" على جائزة أفضل أغنية خليجية، وحصدت 16 مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية على يوتيوب، وعرضت فيديو لها مع الفنان "برغوث"، وهي تغني "هلا بالخميس".

وخلال العام الماضي، نشر برغوث فيديو عبر "تويتر"، قائلًا: "ما حدا يختلف أن أغنية (هلا بالخميس) أصبحت ظاهرة.. لكن اعتراض أم فهد على مسمى الجائزة بأنها جائزة لأفضل أغنية خليجية، ولكن يوجد الكثير من الأغانى الخليجية الأفضل لفنانين أفضل مني بهذا المجال".

وتابع: "مسمى الجائزة بأنها أفضل أغنية ظاهرة.. ما كان يحتاج الأمر إلى كل تغريدات الفنانة أحلام لها.. ونطالب الفنانين الكبار بدعم الفنانين فى بداياتهم بدلًا من الهجوم والتغريدات".

ويعد أول ظهور للفنان معن برغوث على «صدى البلد»، ومن المعروف أن أغنية "هلا بالخميس" ما زالت تتصدر التريند وحققت ملايين المشاهدات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

أيام زمان

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

صفاء عبد المنعم: علاقتي مع الورقة البيضاء قائمة على الصراع والمودة

المهاتما غاندى.. رجل السلام الذى قتله المتطرفون

صبحي شحاتة: المسودة في حد ذاتها عمل فني مستقل