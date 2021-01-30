أردوغان يضحى برجاله بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية

فى ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقديم كبش فداء لتلك الأزمات التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة بدلا من مناقشة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار سعر صرف العملة التركية أمام العملات الأجنبية، وانهيار مستوى معيشة المواطنين الأتراك.ووفقا لمرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، أقال الرئيس التركي نائبي وزير المالية، عثمان دينكباس، وبولنت أكسو، وعين مكانهما نائبين جديدين هما جنكيز يافيلي أوغلو، وشاكير إركان غول.وقرر أردوغان تعيين الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة منذ 2016، فريدون سينيرلي أوغلو، مستشارا أساسيا للرئيس، ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم المتحدة.كما تم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريشا أريجان، نائبة لرئيس المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي.من جانبها، أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تعديلات جرت في نوفمبر الماضي، عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال، وعين بدلا منه ناجي آغبال، وأعقب تلك القرارات استقالة صهر الرئيس، بيرات البيرق، من منصب وزير المالية، ليحل لطفي علوان في منصبه.