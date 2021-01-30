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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة

السبت 30/يناير/2021 - 02:31 م
الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات المجهزة
شيماء حسين
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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة الذي أعدته وزارة الصحة والسكان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك لتسهيل تعاملاتهم اليومية وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط حجز الفحوصات الطبية والأوراق المطلوبة للتقديم على السيارات المجهزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة مجهزة خصيصًا لحالتهم المرضية الدخول على خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا ) للحصول على مواعيد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك لتسهيل تعاملاتهم اليومية حتى يتغلغلوا داخل شرائح المجتمع بمختلف طبقاته بشكل جيد دون الإحساس بالعجز وعدم القدرة على القيام بمهامهم في الحياة.

خطوات حجز كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على سيارة مجهزة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك إتباع الخطوات التالية لحجز موعد الكشف الطبي إلكترونيا :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا

اختيار خدمات حجز كشف طبي

كتابة بيانات مقدم الطلب كاملة 

كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

تحديد مكان الكشف الطبي المناسب المتقدم 

ستظهر رسالة بموعد الكشف الطبي الذي تم حجزه


الأوراق المطلوبة للتقديم على السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة

يستطيع الراغبين في الحصول على السيارات المجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع حالتهم وتساعدهم في تخطي عقبة العجز تقديم الأوراق التالية عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة:-

صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية عند تقديم الأوراق

أصل المؤهل الدراسي إن وجد 

2 صورة شخصية للراغب في التقديم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة

بحث إجتماعي بحالة المتقدم من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لعنوان سكنه 

تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية للمتقدمين مستخرج من مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة 


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