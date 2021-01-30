رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

13 توصية لشباب الوفد استعدادا للمشاركة في المحليات

السبت 30/يناير/2021 - 01:31 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
طباعة
أعلنت اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، توصياتها خلال اجتماعها مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

توصيات شباب الوفد:

1. تشكيل لجان فرعية من الشباب (لجنة الإعلام- لجنة تنمية الموارد- لجنة الاتصال الجماهيري وغيرها) لتفعيل مبادرة المحليات لشباب الوفد.

2. إعداد قاعدة بيانات أولية من خلال تقديم تقارير عن كل لجنة من لجان الشباب بالمحافظات مدعمة بالإحصاءات عن الوضع القائم.

3. عقد اجتماع شهري في الجمعة الأولى من كل شهر بالمركز الرئيس للحزب للتقييم ودعم القضايا المتعلقة باللجان.

4. الاتفاق على البدء في تحويل قطاع الشباب بالحزب إلى العمل الافتراضي والتواصل on line عبر تطبيقات الويب لتسيير عملية التواصل واستمرارها.

5. تخصيص جانب من بوابة الحزب على الإنترنت للشباب لعرض مقالاتهم وإنجازاتهم ومشكلاتهم المرتبطة بطبيعة كل محافظة.

6. تفعيل التواصل مع نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ واختيار مجموعة من الشباب كمساعدين للنواب في إطار أعدادهم ككوادر حزبية قادمة.

7. توفير الدعم المادي والإداري للشباب خلال المرحلة القادمة والبحث عن حلول لتوفير الدعم المالي لعقد لقاءات ودورات تدريبية متصلة ومكثفة بمختلف مناطق الجمهورية.

8. التعاون مع مركز الدراسات السياسية بالحرب في عقد دورات تدريبية للشباب لإعدادهم للمجالس النيابية ومختلف الاستحقاقات السياسية.

9. إعداد السير الذاتية ووضع معايير لاختيار الشباب القادر على ممارسة العمل السياسي باحترافية وذلك خلال الفترة القادمة.

10. البدء الفوري في رقمنة الحزب وذلك من خلال شركات متخصصة ليتحول كاول حزب مصري رقمي يتواجد في الشارع المصري وعبر شبكة المعلومات والعالم الافتراضي خاصة في ظل جائحة كورونا.

11. الحرص على استمرارية عمل لجان الشباب لكونهم عصب الحزب ومستقبله القادم وتوعية شباب الحزب بالمحافظات بأن الحزب قوي واصيل وقادر على تخطي العقبات التي تواجهه من الداخل أو الخارج.

12. إعادة تفعيل مقرات الحزب بمختلف المحافظات وفتح أبوابها أمام المواطنين والشباب خاصة وحل المشكلات المتعلقة بها في إطار خطة علمية لعودة الشباب الوفدي في انتخابات المجالس المحلية.

13. مبادرة المحليات لشباب الوفد هي الخطوة الأولى التي تسعى من خلالها لجان الشباب بالوفد إلى الدفع بالشباب إلى معترك الحياة السياسية من أجل إعداد كوادر سياسية قوية معبرة عن واقع الشارع المصري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العمل الأدبي «عاريًا».. المؤلفون منقسمون حول نشر «مسوداتهم»

صدر حديثا «أجراس اللافندر» للروائية هبة عيسى

فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد