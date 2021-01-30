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اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تنفرد برعاية «الأهلى» في كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، عن رعايتها لفريق النادي الأهلي لكرة القدم في مشاركته العالمية بكأس العالم للأندية، حيث تنفرد الشركة بهذه الرعاية لتزين علاماتها التجارية "WE" قميص الفريق دون رعاة آخرين، وتشمل هذه الشراكة أيضًا تقديم خدمات رقمية حصرية تطوع تكنولوجيا الاتصالات لخدمة عشاق القلعة الحمراء.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد تشرفت بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمقر الشركة بالقرية الذكية، حيث تمت مناقشة المشروعات المستقبلية التي تتضمنها هذه الشراكة وكان على رأسها الاتفاق على بنود الرعاية الجديدة لفريق كرة القدم بالنادي في مشاركته العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الكيانين الكبيرين، والذي شهد على مدار العامين الماضيين الكثير من النجاحات والإنجازات، حيث قامت المصرية للاتصالات منذ انطلاق حملتها لرعاية القلعة الحمراء تحت شعار "معاك يا أهلي" بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للنادي كان أبرزها افتتاح استاد "الأهلي -وي" الذي أثبت أن هذه الرعاية قد تجاوزت حدود الرعاية التقليدية المقتصرة على الدعم المادي لتصبح شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم كيان مصري كبير، كذلك قامت الشركة بتقديم العديد من الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات لأعضاء النادي في مقاره المختلفة وداخل استاد الأهلي- وي الجديد.

وتعليقًا على هذه الرعاية الجديدة، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخورون برعاية كيان كبير مثل النادي الأهلي في مشاركته العالمية ودعمه في رحلته نحو تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات"، مضيفًا: "نهدف إلى الاستمرار في خطواتنا نحو تحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة".

من جانبه قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي "سعداء بهذه الرعاية الجديدة من المصرية للاتصالات والاستمرار في رحله الإنجازات والنجاحات المشتركة" مضيفًا أن "الكيانين الكبيرين يتمتعان بقيم مشتركة وقاعدة شعبية كبيرة جعلت هذه الرعاية بمثابة شراكة استراتيجية متكافئة".

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