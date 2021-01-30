زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تسعى لتشريع منع الحجاب

قدمت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، مقترح قانون حول منع الإيديولوجيات الإسلاموية، قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية.ويأتى الهدف من مقترح حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان إلى حظر الأزياء الإسلامية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.وفي فرنسا يمنع ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ الحياد إزاء الأديان.فيما اعتبر جوردان بارديلا فى التجمع الوطني أن الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال عن الجمهورية، وفقا لصحيفة لوفيجارو.وينص مقترح القانون على "منع ممارسة الإيديولوجيات المتطرفة وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".يأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول الانعزالية يستهدف خاصة التطرف، ويعتبر حزب لوبان أنه يفتقر للشجاعة.