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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«سيبيه على طبيعته».. كيف يجتاز الآباء «إنترفيو المدرسة»

السبت 30/يناير/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يعتبر "انترفيو" المدرسة من الأمور التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور، إذ تعد المقابلة الشخصية الخاصة بتقديم طفلك للمدرسة، من المواعيد التي لابد أن يجهز لها مسبفا، فلابد من الاب والام أن يكونوا مستعدون لهذه الخطوة.


ونقدم في هذا التقرير كيفية الاستعداد لمقابلة المدرسة واجتيازها بنجاح دون آخفاق.


"تجهيز شهادات الحضانة"

إذا كان طفلك يذهب إلى الحضانة قبل التحاقه بالمدرسة، فمن الأمور الجيدة أن تطلبي منهم قبل يوم المقابلة الشخصية التقارير الخاصة بطفلك التي توضح تقدمه السلوكي والدراسي.


"ترك الطفل على طبيعته"


يغفل الكثير من الأباء والأمهات ثقافة "إنترفيو المدرسة"، فإذا كان طفلك خجول قليلًا في التحدث مع الآخرين، فإن أخر شىء تحتاجينه هو أن تخبريه بجملة «لا تكن خجولًا».

يجب تقليل التوتر عند طفلك لتجنب التلعثم، فيمكنك أن تصطحبي معه أحد إخوته لتقليل التوتر.


"تجنب ارهاق الطفل بالأسئلة الأكاديمية"


من الأخطاء التي تقع فيها الكثير من الأسر، هو إرهاق الطفل بالأسئلة والتمرين على أجوبتها قبل المقابلة، الأمر الذي يسبب ضغطا على الطفل ويصيبه بالتوتر والقلق.

"تشجيع الطفل على التحدث"

يعتبر الخجل من السمات الأساسبة للكثير من الأطفال خاصة أمام الغرباء، لذا ينصح الخبراء بتشجيع الطفل على الحديث والتفاعل مع الآخرين.


"تدريب الطفل "

لابد من تدريب الطفل على أسماء الأشكال والألوان، فهو أحد الأسئلة الشهيرة للمقابلة المدرسية.

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