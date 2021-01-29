وفاة المخرج والممثل فهمى الخولى

أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثل والمخرج الكبير فهمي الخولي منذ قليل.وفهمي الخولي مخرج وممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة.كما قام بإخراج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص.تولى فهمي الخولي إدارة المسرح الحديث، ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.