شعبة الهندسة الكهربائية بالمهندسين تعقد جمعيتها العمومية

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني، اليوم، جمعيتها العمومية العادية بعد اكتمال النصاب القانوني.وفي كلمته الافتتاحية عبر الدكتور مهندس محمد اليمانى عن شكره للمهندسين لحرصهم على التواجد وحضور الجمعية العمومية لشعبتهم رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة رغم ظروف الجائحة أن تستمر في تقديم أنشطتها المختلفة بكل قوة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في اللجان العامة بالنقابة سواء برئاسة إحدى اللجان أو من خلال عضويته بها، حيث أضافت مشاركتهم في أعمال اللجان من خلال جهد متميز مما انعكس على معدلات الأداء فى النقابة، مشددًا على أن مجلس الشعبة يستمد قوته من خلال دعم المهندسين أعضاء الشعبة، وأنه يسعى خلال فترة تواجده في تحقيق الأهداف المنشودة.وسلط اليمانى الضوء بشكل عام على السياسة العامة للنقابة والشعبة، موضحًا أن النقابة العامة للمهندسين تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وكذا تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيمجهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية، والاجتماعية، والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، مضيفًا أن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والإفريقية والأسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.وعدد اليمانى اختصاصات الشعبة والتى تتمثل فى تحقيق أهداف واغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، وما يهم أعضاء الشعبة، وفحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد، وفحص الشكاوى التي تقدم من أحد أعضاء الشعبة أو ضده، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة، ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض على أى من هذه القرارات أن يبدى أوجه اعتراضه عليها لمجلس النقابة خلال أسبوعين على الأكثر، وكذا اقتراح وإعداد اللوائح الخاصة بالشعبة ونظام المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة، واقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التى يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية.