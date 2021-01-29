«علاقاتنا طيبة».. إقليم كردستان ينفى تصاعد التوترات مع الجيش العراقى

أكد سيروان بارزاني مسؤول محور البيشمركة في الكوير مخمور، أن الأنباء حول توترات مع الجيش العراقي ليست صحيحة.وقال بارزاني إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تأهب البيشمركة"، موضحا أن "البيشمركة أنشأت سواتر وثكنات جديدة ضمن إجراءات التعامل مع البرد في فصل الشتاء".وتابع: "التحركات التي شهدها المحور كان مجرد إعادة انتشار لقوات البيشمركة، وأن علاقاتنا مع الجيش العراقي جيدة وطيبة".ونشرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أنباء عن وضع البيشمركة بحالة تأهب، لكن بارزاني شدد على أن "البيشمركة في حالة تأهب دائم لصد تعرض إرهابيي داعش، ولم تحدث أي مشكلة بيننا وبين الجيش العراقي مؤخرا".