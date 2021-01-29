مصدر: المتهمون بتشويه وجه مدير مستشفى المنشاوي بطنطا تقاضوا 10 آلاف جنيه

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على المتهمين في واقعة إلقاء مادة حارقة "مياه نار" على مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا الدكتور محمد جابر، وهم طبيب استشاري وسكرتيرته الخاصة و٢ عاطلين مقابل مبلغ ١٠ آلاف جنيه.وأوضح المصدر أنه كان هناك اتفاق على مبلغ مالى قدره ١٠ آلاف جنيه للتنفيذ، تم استلام ٣ آلاف منها قبل تنفيذ الجريمة.وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا تنفيذها قبلها بيوم ولكن فشلت المحاولة، لافتة إلى أنه يوم التنفيذ حضر المتهم الرئيسي عند عيادة المجني عليه وأبلغه أنه السايس وعند فتحه شباك السيارة ألقى عليه "مياه النار".وبسؤال المتهمين أقرو بالواقعة عدا الطبيب الذى أنكر الواقعة.كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض، مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.