انتهاء تصوير فيلم «هانوفيل» استعدادًا لطرحه بالسينمات (صور)

انتهى فريق عمل فيلم "هانوفيل"، للمخرج أشرف فاروق، من مرحلة تصوير الفيلم، والتي استغرقت بضعة أشهر، استعدادا لطرحة قريبا للعرض.الفيلم من تأليف وإخراج أشرف فاروق، وبطولة حسني شتا، إلهام عبدالبديع، ويشارك معهم كل من هاجر الشرنوبي، جميل برسوم، هناء الشوربجي، انتصار، محمد نجاتي.يذكر أن الفيلم من المقرر أن يتم تصنيفه كواحد من أفلام الإثارة والرعب المصرية، وهي نوعية لا تقدم كثيرا في السينما المصرية من قبل، ولكن مؤخرا يسعى القائمون على السينما للتنافس على تقديم نموذج ناجح من هذه النوعية.