لماذا اختارت بعثة النادى الأهلي «البدلة السوداء»؟

لا صوت يعلو فوق صوت بعثة الأهلى، فقد اتجه الفريق للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، حيث من المقرر أن يلتقى الدحيل القطرى، يوم الخميس 4 فبراير.وقبل السفر خضع الفريق وجهازه المعاون لجلسة تصوير، وارتدوا خلالها "بدلة سوداء" حيث شاركت الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الصور وكتب عليها "الأبطال على أتم الاستعداد"، ووصفها البعض بـ"الشياكة والأناقة".لماذا اختار النادى الأهلى "البدلة السوداء"؟يبعث اختيار النادى الأهلى للون الأسود، رسالة لباقى الفرق المشاركة فى البطولة بالقوة والغموض فى وقت واحد.وعن لون "الجرافتة" الأحمر، فهذا يدل على القيادة والطموح، يعتبر اللون الأحمر من الألوان النارية والتي تعبّر عن الجرأة والقوة والحب.ووجدَ علماء الطاقة أنّ اللون الأحمر له تأثير على الجهاز العصبي، وأيضًا يقوّي روح الانتماء، الأمر الذى يعد سمه من سمات النادى الأهلى.