بينهم آل شيخ وحلمي.. عمرو دياب يتابع النجوم لأول مرة على إنستجرام

تابع الهضبة عمرو دياب عدد من الحسابات الرسمية للفنانين على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، لأول مرة، بعدما كان الأمر مقتصر على حساب واحد فقط.المتابعون الجدد، منهم المطرب اللبناني راغب علامة والفنان أحمد حلمي، بعدما كان ليس لا يتابع سوى حساب واحد وهو الخاص بشركة "ناي" التي يقدم من خلالها ألبوماته.كما تابع الهضبة حسابات أبنائه جنا ونور كنزي وعبدالله لأول مرة، وكذلك المستشار ترك آل الشيخ والذي تجمعه به صداقة قوية، وإحدى محطات الراديو الأونلاين.يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبومه الغنائي "يا انا يا لاء" والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين وضم 12 أغنية وتصدر من خلاله الأعلى استماعا ومبيعا على المتاجر الإلكترونية، كما أحيا حفل مؤخرًا في دبي وظهر معه خلاله أبنائه التوأم كنزي وعبدالله.