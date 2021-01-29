رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيق فى بلاغ «سيدة المحكمة» ضد رئيس الحرس

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:55 م
سيدة المحكمة
سيدة المحكمة
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة النزهة، حفظ البلاغ المقدم من المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، والتي اتهمت فيه المقدم وليد عسل، ضابط شرطة "رئيس حرس محكمة مصر الجديدة"، بالتعدى عليها واحتجازها.

كان محامى المستشارة نهى الإمام، تقدم ببلاغ لنيابة النزهة ضد الضابط بمحكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل، ذكر فيه أن موكلته تم الاعتداء عليها من المشكو في حقه داخل المحكمة، وخطف هاتفها عنوة واحتجزها دون وجه حق.

قالت مصادر قانونية إن محكمة جنح مصر الجديدة قررت تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، إداريا.

كانت محكمة جنح النزهة أحالت المستشارة نهى الإمام لاتهامها بالتعدي على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه.

وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

أيام زمان

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطني للقراءة

غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة