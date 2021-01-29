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مصر

«التخطيط»: ميكنة 12 مركزًا تكنولوجيًا بكفرالشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:18 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات لمحافظة كفر الشيخ، وذلك ليواصل جولته لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حريصة على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها، فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلى عملية الميكنة دون صعوبات.

وتابعت السعيد، أن الحرص على إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتى فى ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمى، موضحة أن محافظة كفر الشيخ شهدت ميكنة 12 مركزًا تكنولوجيًا من إجمالي 13 مركزًا.

ومن جانبه أشار اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، أن الوفد توجه لمحافظة كفرالشيخ لمتابعة ما تم تنفيذة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الزيارة تضمنت المرور على مدن بلطيم وسيدي غازي ودسوق مع عقد اجتماعات مع رؤساء المدن ومديري الإدارات وموظفي الشبابيك الأماميه للوقوف على مستوى الأداء.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي، المشرف العام علي مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد مهندس ماجد كمال،م دير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.

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