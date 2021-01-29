مسح: تعطل فى نيجيريا يحد من الزيادة فى إنتاج أوبك النفطى فى يناير

خلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن إنتاج أوبك النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضا غير طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو.وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.